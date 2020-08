La Cassazione assolve il traditore: niente mantenimento se il coniuge sopporta l'infedeltà per anni (Di mercoledì 12 agosto 2020) Per 15 anni ha tollerato le infedeltà del marito, ma ora - dopo il divorzio - lui non avrà alcun obbligo di mantenimento verso di lei. A deciderlo è la Corte di Cassazione, la quale ha assolto un 74enne pesarese dalle accuse di tradimento dell’ex moglie perché dopo anni passati a “chiudere un occhio” la ex non ha alcun diritto di pretendere alcunché. Ma non solo: la donna sarà costretta anche a pagare le spese legali di una battaglia iniziata anni fa. La vicenda inizia nel 2009 quando la coppia, dopo 30 anni di matrimonio, si separa. Lei, 71 anni ex impiegata, si preoccupa subito di presentare il conto: 700 euro al mese, più 250 mila euro di ‘buona uscita’ e metà ... Leggi su huffingtonpost

Per 15 anni ha tollerato le infedeltà del marito, ma ora - dopo il divorzio - lui non avrà alcun obbligo di mantenimento verso di lei. A deciderlo è la Corte di Cassazione, la quale ha assolto un 74en ...

