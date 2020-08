“La Campania ha dato prova di coraggio amministrativo durante l’emergenza”, dice De Luca. Ma ora si apre una terza inchiesta a suo carico (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si apre un’altra inchiesta a carico della Regione Campania per aver elargito, in maniera non corretta, ingenti fondi pubblici a strutture private durante l’emergenza Covid. Dopo le due inchieste della Procura di Napoli riguardo gli appalti per gli ospedali Covid fantasma, ora – spiega Il Giornale – si apre una terza inchiesta a carico della … L'articolo “La Campania ha dato prova di coraggio amministrativo durante l’emergenza”, dice De Luca. Ma ora si apre una terza inchiesta a suo carico ... Leggi su leggilo

matteorenzi : Quanti amici ieri ad Avella e Vietri sul Mare, in Campania, per #LaMossaDelCavallo. Grazie a tutti per la vostra am… - NicolaPorro : L'esplosione dei misteri a #Beirut. Adesso i geni del #comitatotecnicoscientifico ci diranno come andare sui #treni… - vladiluxuria : Alla Regione #Campania un importante risultato nella lotta contro la #omotransfobia : approvata una legge di contra… - paolorm2012 : RT @val_ciarambino: LA #CAMPANIA IN MANI SICURE? 20 MILIONI DI SOLDI DEI CITTADINI CAMPANI SONO STATI REGALATI ALLA SANITA' PRIVATA DURANTE… - CarloneDaniela : RT @val_ciarambino: LA #CAMPANIA IN MANI SICURE? 20 MILIONI DI SOLDI DEI CITTADINI CAMPANI SONO STATI REGALATI ALLA SANITA' PRIVATA DURANTE… -