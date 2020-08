Koulibaly saluta Callejon: “Professionista esemplare, amico vero” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, ha salutato attraverso i propri canali social il compagno di squadra Josè Callejon, che ha dato l’addio alla squadra partenopea dopo sette stagioni. Questo il tweet del senegalese: “Professionista esemplare, amico vero. Sempre uniti, come in quello splendido abbraccio”. Foto: profilo Twitter di Koulibaly L'articolo Koulibaly saluta Callejon: “Professionista esemplare, amico vero” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

