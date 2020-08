Kamala Harris vice: Biden cede al politically correct (Di mercoledì 12 agosto 2020) Cosa poteva fare il candidato democratico alle prossime elezioni presidenziali Joe Biden per massimizzare il consenso delle manifestazioni antirazziste di Black Lives Matter? La scelta più scontata e al contempo naturale del mondo: scegliere come vice la senatrice della California Kamala Harris, prima donna afroamericana candidata alla vicepresidenza degli Stati Uniti. Scelta prevedibile che permette … InsideOver. Leggi su it.insideover

ilpost : Kamala Harris è la candidata vice presidente di Joe Biden, la prima donna non bianca nella storia degli Stati Uniti - you_trend : ?? #BREAKING Kamala Harris sarà la candidata alla vicepresidenza di Joe Biden - ilpost : Kamala Harris è la candidata vice presidente di Joe Biden - GretaMGreco : RT @InsideUsa2020: Kamala Harris tra Joe Biden e Barack Obama. L’America multiculturale e cosmopolita di Kamala spaventerà l’America più tr… - Toni_Borlini : Visto che se vince Biden al 99% sarà presidente Kamala Harris ricondivido questo video esplicativo. Ps. a scanso di… -

Ultime Notizie dalla rete : Kamala Harris

Joe Biden ha scelto Kamala Harris come suo vice. Lo riporta il New York Times. Kamala Harris e' la prima donna afroamericana a essere nominata per la vice presidenza. Pragmatica e moderata la senatric ...Cinquantacinque anni, senatrice della California, studi giuridici: è Kamala Harris la vice scelta dal candidato democratico Joe Biden per il ticket alle presidenziali Usa del novembre 2020. (Qui lo sp ...