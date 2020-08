Kamala Harris, primo video da candidata vicepresidente degli USA (Di mercoledì 12 agosto 2020) Kamala Harris ha pubblicato il primo video da quando la sua candidatura come vicepresidente è diventata ufficiale. Ormai è ufficiale, Kamala Harris sarà la candidata vicepresidente di Joe Biden alle prossime elezioni presidenziali americane. La senatrice californiana ha pubblicato un breve video sui propri profili social per lanciare la sua campagna elettorale. La Harris ha raccontato che è stata sua madre, una ricercatrice indiana, a spingerla verso la carriera di avvocata e poi di senatrice. Non mancano le accuse al presidente Donald Trump: la donna lo accusa di voler smantellare il sistema sanitario americano. Anche la repressione delle proteste dopo la morte di George ... Leggi su bloglive

ilpost : Kamala Harris è la candidata vice presidente di Joe Biden, la prima donna non bianca nella storia degli Stati Uniti - you_trend : ?? #BREAKING Kamala Harris sarà la candidata alla vicepresidenza di Joe Biden - ilpost : Kamala Harris è la candidata vice presidente di Joe Biden - Chiedonoperme : RT @gmassaro1975: 'Kamala #Harris è la prima candidata non bianca alla vicepresidenza #USA'. Sentito poco fa su #SkyTg24 'Non bianca'...??… - mgabri59 : RT @anto_vallini: Kamala Harris, scelta da Biden come vicepresidente, quando era procuratore mandò la polizia a casa del giornalista David… -