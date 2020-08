Kamala Harris, la candidata vicepresidente donna, nera, ma soprattutto strafiga (Di mercoledì 12 agosto 2020) Secondariamente, Kamala Harris è una donna. Secondariamente, Kamala Harris ha la pelle colorata. Ma principalmente Kamala Harris, che ieri sera il candidato democratico alla presidenza degli Usa, Joe Biden, ha annunciato come candidata per il ruolo di vicepresidente, è una strafiga. Nella società dell’immagine più determinata a ritenersi non tale, bisogna fingere che questo non conti. Che di Hillary non contassero i polpaccioni, o di Trump la pelle butterata e i capelli assurdi. Anzi no: l’estetica di Trump si può rimarcare, perché con gli impresentabili si può essere lettori di Keats e far coincidere il bello e il buono (e quindi ... Leggi su linkiesta

ilpost : Kamala Harris è la candidata vice presidente di Joe Biden, la prima donna non bianca nella storia degli Stati Uniti - you_trend : ?? #BREAKING Kamala Harris sarà la candidata alla vicepresidenza di Joe Biden - Corriere : Kamala Harris vice di Biden: sarà lei la prima donna nera candidata come vicepresidente Usa - si_zanetti : RT @ilpost: Kamala Harris è la candidata vice presidente di Joe Biden, la prima donna non bianca nella storia degli Stati Uniti https://t.c… - radio3mondo : Trump accusa Kamala Harris di essere una candidata di estrema sinistra. -