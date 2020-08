Kamala Harris: chi è la donna che può far vincere a Biden la Casa Bianca (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sono in molti oggi a borbottare per la scelta di Kamala Harris come candidata vicepresidente di Joe Biden: un ticket troppo moderato, una coppia che potrebbe tarpare le ali – si dice – ai venti di riforma che percorrono le minoranze e le donne in un paese polarizzato. Insomma: per molti democratici – e osservatori stranieri – si tratta di una opzione insoddisfacente ma necessaria per buttare fuori dalla Casa Bianca Donald Trump. Kamala Harris quando lanciò la sua corsa alla Casa Bianca come candidata presidente Una scelta moderata che alletta le minoranze Certamente Kamala Harris è una scelta oculata da parte di ‘sleepy Joe’; era anche la ... Leggi su iodonna

ilpost : Kamala Harris è la candidata vice presidente di Joe Biden, la prima donna non bianca nella storia degli Stati Uniti - you_trend : ?? #BREAKING Kamala Harris sarà la candidata alla vicepresidenza di Joe Biden - ilpost : Kamala Harris è la candidata vice presidente di Joe Biden - domenicobas62 : RT @ImolaOggi: ??Usa 2020: il 'democratico' Biden sceglie come sua vice Kamala Harris, 'amica' della famiglia Soros (ma ovviamente, questa è… - Danielerosa100 : Usa, Kamala Harris sarà vicepresidente se Joe Biden vincerà le elezioni - -