Juventus, respinta l’offerta del Napoli per Demiral: il giocatore è incedibile (Di mercoledì 12 agosto 2020) In casa Juventus c’è un nome che sta riscuotendo particolare apprezzamento sia dall’estero che nel bel paese. Stiamo parlando di Merih Demiral, che continua ad attirare su di sè le attenzioni di molti top club europei e di alcune squadre della Serie A. L’ultima squadra, in ordine di tempo che, secondo i ben informati, avrebbe … L'articolo Juventus, respinta l’offerta del Napoli per Demiral: il giocatore è incedibile Leggi su dailynews24

zazoomblog : Juventus respinta l’offerta del Napoli per Demiral: il giocatore è incedibile - #Juventus #respinta #l’offerta… - infoitsport : Calciomercato Juventus, retroscena Conte-Paratici | Offerta respinta -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus respinta Calciomercato Juventus, retroscena Conte-Paratici | Offerta respinta CalcioMercato.it Gazzetta - Juve e Tottenham su Zaniolo, ma la Roma è pronta a blindarlo

La Roma è pronta a respingere eventuali offerte di Juventus e Tottenham per Nicolò Zaniolo, centrocampista offensivo classe 1999 della Roma e della nostra nazionale: secondo quanto riportato dai colle ...

Calciomercato Juventus, scambio a sorpresa con il Real Madrid | Addio Dybala!

Nuovo allenatore e nuove dinamiche di mercato in casa Juventus: presa una decisione inaspettata sul futuro di Paulo Dybala in bianconero. La parola chiave del calciomercato della Juventus sembrerebbe ...

La Roma è pronta a respingere eventuali offerte di Juventus e Tottenham per Nicolò Zaniolo, centrocampista offensivo classe 1999 della Roma e della nostra nazionale: secondo quanto riportato dai colle ...Nuovo allenatore e nuove dinamiche di mercato in casa Juventus: presa una decisione inaspettata sul futuro di Paulo Dybala in bianconero. La parola chiave del calciomercato della Juventus sembrerebbe ...