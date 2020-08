Juventus, Pirlo chiama il bomber per affiancare Cristiano Ronaldo: è un grande ex bianconero (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Juventus pensa alla prossima stagione e sotto la guida attenta di Andrea Pirlo, neo allenatore bianconero, traccia le linee guida del prossimo mercato. Obiettivo: rinforzare la rosa con colpi precisi ma allo stesso tempo "far fuori" chi non è strettamente necessario.Juventus: Pirlo vuole Moratacaption id="attachment 986391" align="alignnone" width="726" Morata (getty images)/captionNon solo Jimenez del Wolverhampton e Milik del Napoli. In orbita Juventus torna di moda Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Il centravanti è un ex conoscenza per la Juventus che lo aveva già salutato nell’estate del 2016. Il centravanti si trova ora in Spagna in maglia Colchoneros dove sta facendo molto bene. Per questo, Pirlo lo vedrebbe come un ... Leggi su itasportpress

Glongari : Tra i nomi sondati dalla #Juventus per l’attacco spunta anche quello di #Morata. Raccolte le prime informazioni per… - juventusfc : UFFICIALE ?? Andrea Pirlo nuovo allenatore della Prima Squadra ?? - Pirlo_official : Contento e orgoglioso di ricevere tanta stima e fiducia da @juventusfc. Pronto per questa fantastica opportunità!… - Pasky973 : Sondaggione sotto l'ombrellone... Vi piacerebbe il ritorno di #Vidal? #Juventus #Pirlo #Pirlolandia #PirloHaChiamato - Pasky973 : Io vorrei sapere i giornalai da quale fonte hanno appreso che #Dybala vuole un contratto di 15 milioni... Tutto san… -