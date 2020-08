Juventus, operazione alla spalla riuscita per de Ligt. Ufficiale l'addio di Matuidi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un compleanno sotto i ferri per Matthijs de Ligt . L'olandese della Juventus , che spegne oggi 21 candeline, si è sottoposto in giornata a operazione chirurgica. D'altronde lo aveva preannunciato ... Leggi su quotidiano

