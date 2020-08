Juventus, operazione alla spalla riuscita per de Ligt: i tempi di recupero sono lunghissimi (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo aver concluso la stagione stringendo i denti, Matthijs de Ligt si è sottoposto ad un intervento per risolvere un problema alla spalla destra che si porta dietro da diverse settimane. L’operazione, eseguita presso la clinica Upmc Salvator Mundi di Roma, si è conclusa con successo. Nel comunicato della Juventus si legge anche un’importate informazione sui lunghi tempi di recupero: “questa mattina Matthijs de Ligt è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della spalla destra, presso la clinica UPMC Salvator Mundi di Roma. L’intervento eseguito dal dottor Volker Mushal, coadiuvato dai dottori Bryson Lesniak e Fabrizio Margheritini, alla presenza del ... Leggi su sportfair

