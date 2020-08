Juventus, Milik e Jimenez sempre più lontani. Spunta un nuovo nome per l'attacco (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Juventus è alla ricerca di un attaccante da consegnare ad Andrea Pirlo. I bianconeri non hanno trovato un accordo col Napoli per Milik. Leggi su 90min

marcoconterio : ?? La #Juventus è su Alexandre #Lacazette dell'#AFC. Ci sarebbe l'ok di Arteta alla cessione, l'#Arsenal pensa a Dou… - fantapazzcom : Juventus: Lacazette è l’alternativa in attacco - infoitsport : La Juventus è pronta a prendere due 9: forcing per Milik, due italiani come secondo nome - infoitsport : TUTTOSPORT - Milik ha l'accordo con l'Atletico Madrid! Andrà alla Juventus solo in un caso - infoitsport : Milik-Juventus, La Stampa: 'Il Napoli dice no! Paratici punta un altro attaccante' -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Milik Mercato Juventus, in attacco non basta Milik: Pirlo vuole un altro big Virgilio Sport Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per il giovane bomber!

La Juventus cerca un nuovo attaccante per la prossima stagione. Nel mirino il giovane bomber della Serie B, stimato in Italia ed in Europa Con Gonzalo Higuain in uscita, per la Juventus è tempo di cer ...

Juve, rispunta Morata: ha giocato anche con Pirlo

Chissà che Andrea Pirlo non si ritrovi ad allenare anche un altro ex compagno. Già, perché c’è pure Alvaro Morata in corsa per la maglia numero 9 della Juventus. L’ex bianconero non parte favorito, ma ...

La Juventus cerca un nuovo attaccante per la prossima stagione. Nel mirino il giovane bomber della Serie B, stimato in Italia ed in Europa Con Gonzalo Higuain in uscita, per la Juventus è tempo di cer ...Chissà che Andrea Pirlo non si ritrovi ad allenare anche un altro ex compagno. Già, perché c’è pure Alvaro Morata in corsa per la maglia numero 9 della Juventus. L’ex bianconero non parte favorito, ma ...