Juventus, Dybala non rinnova. Chiesti 15 milioni a stagione! Secondo a quanto riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, in casa Juventus è scoppiato il caso Dybala. L'argentino sta discutendo del rinnovo del contratto.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Dybala Ritocchi o vera rivoluzione? Ecco perché la Juve può sacrificare Dybala La Gazzetta dello Sport Dybala potrebbe essere ceduto

TORINO- Dybala si è ripreso il posto fisso, dando il via alla miglior stagione della sua carriera, dimostrando a tutti di aver avuto ragione a lui a voler restare nonostante tutto e tutti. Tanto da me ...

Pistocchi svela: "Pirlo ha telefonato a sei calciatori, anche Dybala in lista di trasferimento"

Il giornalista Maurizio Pistocchi, attraverso il proprio profilo Twitter, ha parlato di alcuni retroscena di mercato in casa Juventus soffermandosi sulle chiamate ai giocatori della rosa fatte dal nuo ...

