Juventus | De Ligt | “L’operazione è andata bene | grazie per gli auguri” FOTO

"grazie per tutto il supporto e gli auguri di buon compleanno. L'operazione è andata bene. Un grande grazie ai fantastici dottori e al team medico che mi hanno aiutato! Tempo di recuperare". Questo il messaggio di ringraziamento che Matthijs De Ligt ha pubblicato sul proprio profilo Instagram a corredo di una FOTO che lo ritrae sorridente in un letto di ospedale. Il difensore della Juventus è stato infatti operato per stabilizzare la spalla destra, che lo terranno lontano dai campi per circa tre mesi. View this post on Instagram Thank you for all the support and birthday wishes. The surgery went well. Big thanks to the amazing doctors and the medical team who helped me! Time to recover

juventusfc : Intervento perfettamente riuscito per @mdeligt_04 ? - SkySport : MATTHIJS DE LIGT compie 21 anni. Auguri! ? «La Juve è la scelta migliore per me, quando sono entrato nello spogliat… - DiMarzio : #Juventus, intervento riuscito per #deLigt: 3 mesi di stop - sportface2016 : #Juventus, il messaggio di Matthijs #DeLigt dopo l'operazione alla spalla #calcio #SerieA - _dreamofhope_ : RT @juventusfc: Intervento perfettamente riuscito per @mdeligt_04 ? -