Juve, tegola De Ligt: oggi l'operazione alla spalla, previsto lungo stop (Di mercoledì 12 agosto 2020) Nella giornata di oggi il difensore della Juventus Matthijs De Ligt si opererà alla spalla a Roma. Leggi su tuttonapoli

infoitsport : De Ligt si opera alla spalla: tegola per la Juve, i tempi di recupero - infoitsport : Juve, prima tegola per Pirlo: De Ligt si opererà e sarà a disposizione solo da novembre - juve_magazine : JUVENTUS - Tegola per Pirlo, De Ligt fuori fino a novembre - news24_napoli : Juve, prima tegola per Pirlo: De Ligt si opererà e sarà a… - sscalcionapoli1 : Juve, che tegola: de Ligt si opera e tornerà solo a novembre -