Justice League: Zack Snyder sta completando il trailer che verrà presentato al DC FanDome (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il regista Zack Snyder ha condiviso una foto che mostra il lavoro sul trailer della nuova versione di Justice League, che verrà presentato al DC FanDome. Justice League verrà riproposto nella versione ideata da Zack Snyder e il regista ha condiviso una foto in cui conferma di essere al lavoro sul trailer. L'atteso video verrà presentato ufficialmente durante l'evento DC FanDome che si svolgerà il 22 agosto online e il filmmaker sta completando il filmato che regalerà le prime sequenze inedite del progetto. Zack Snyder ha infatti scritto online che sta preparandosi per ... Leggi su movieplayer

