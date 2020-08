Jessica Alves attacca ex Ken Umano attacca gli hater “Vivo la mia vita” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Vuole vivere la sua vita Jessica Alves, l’ex Ken Umano provoca gli hater e mette in mostra il suo nuovo lato b La trasformazione di Rodrigo Alves in Jessica Alves ha reso euforico l’ex Ken Umano. L’ultima novità è lo strepitoso lato B che si è fatta costruire e che ostenta come un trofeo. L’ennesimo intervento fatto da Jessica ha sorpreso e ha anche incuriosito, ma di certo ha scatenato delle critiche. Non bastavano i 50 e passa interventi per diventare Ken, adesso anche questi! Il mondo del web è rimasto perplesso e non tutti hanno accolto la notizia con fervore. Il noto personaggio televisivo continua dunque a far discutere e sono stati tanti i commenti negativi sul rifacimento del ... Leggi su kontrokultura

Jessica Alves ha aggiunto una bombastica modifica estetica alla sua silhouette. Lo rivela nelle sue recenti Storie su Instagram la star transgender in precedenza nota come Ken Umano, che ha investito ...

