Izzo e una nuova vita professionale: Atalanta e poi Fiorentina piste calde (Di mercoledì 12 agosto 2020) Armando Izzo aveva bisogno di una nuova vita professionale, ha cambiato agente (passando nella scuderia di Raiola) e ora si prepara a un’estate da protagonista anche sul mercato. Il Torino continua a chiedere tanto, ma ci sono i margini per una cessione. Piace moltissimo all’Atalanta, potrebbe essere un regalo a Gasperini per la prossima Champions. Ma Izzo è anche nella lista della Fiorentina che non farà la Champions ma che ha grandi ambizioni. E così la nuova vita professionale di Izzo può finalmente dare soddisfazioni, con un po’ di ritardo, sul mercato. Foto: sito ufficiale Torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

