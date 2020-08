Italian Sportrait Awards 2020, La Confsport Italia premia Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri (Di mercoledì 12 agosto 2020) . A Roma la consegna delle statuette anche a Chiara Pellacani e Oxana Corso. In occasione della 57esima edizione del Trofeo Settecolli, la Confsport Italia ha consegnato i premi ai vincitori delle categorie Top Uomini e Donne, Giovani Donne e Rivelazione Donne dell’ottava edizione degli Italian Sportrait Awards. A ricevere i premi ieri sera, prima dell’inizio delle gare, sono stati Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri per la categoria Top, Chiara Pellacani per la categoria Giovani Donne e Oxana Corso per la categoria Rivelazione Donne. A consegnare la prestigiosa statuetta, rigorosamente armati di mascherine e guanti, questa volta il campione olimpico Massimiliano Rosolino e la giornalista Rai ... Leggi su romadailynews

