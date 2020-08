Italia modello anti Covid per l’ambasciatore Usa (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Italia è stata “un modello” nella “crociata” contro il coronavirus e, “sono fiducioso”, continuerà a essere “un esempio”. Il riconoscimento arriva dall’ambasciatore americano a Roma, Lewis Eisenberg, rappresentante del Paese più colpito al mondo per numero di casi e di vittime.Sono stato qui durante tutto il periodo della pandemia. Dal giorno in cui ho messo piede in Italia e anche prima ho provato grande affetto per il Paese”, ricorda l’ambasciatore in un’intervista all’Adnkronos. “Vivendo qui durante il Covid ho poi affiancato all’affetto un’incredibile ammirazione, il popolo Italiano è molto indipendente e forte, è convincente e allo stesso tempo indipendente, ma ... Leggi su ildenaro

s_parisi : Se @AngelaMerkeICDU leggesse l’intervista di Landini a @repubblica bloccherebbe il Recovery Fund per l’Italia. Nuov… - gualtierieurope : Pubblicate le regole e il modello per lo sconto e la cessione del #superbonus 110%. Adesso il pacchetto di misure a… - s_parisi : Il ministro @paola_demicheli annuncia che farà a Conte l'elenco delle opere da commissariare. Il modello Genova div… - BI_Italia : Una sentenza che mette in discussione un intero modello di business - lucarallo : RT @Conad: Noi di Conad siamo convinti che si possa crescere insieme solo attraverso un modello di sviluppo #sostenibile che offra ai nostr… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia modello Le news del 9 agosto sulla pandemia di Covid-19. Conte: “Italia modello”, 463 nuovi casi e 2 morti in 24 ore Fanpage.it A Bruxelles di nuovo mascherine obbligatorie. Caccia ai positivi a Carloforte

Chiusura di cimitero e parchi pubblici, stop alle attività nei centri estivi e presso i luoghi di culto, divieto di accesso agli uffici comunali. Sono alcuni dei provvedimenti contenuti in un'ordinanz ...

Chiuso il campo rom del Poderaccio

Firenze, 12 agosto 2020 - Il Poderaccio è stato chiuso: con la demolizione di 72 casette e rendendo inagibili le ultime sette ancora rimaste è stato smantellato il campo rom nato nel 1988 come campo ...

Chiusura di cimitero e parchi pubblici, stop alle attività nei centri estivi e presso i luoghi di culto, divieto di accesso agli uffici comunali. Sono alcuni dei provvedimenti contenuti in un'ordinanz ...Firenze, 12 agosto 2020 - Il Poderaccio è stato chiuso: con la demolizione di 72 casette e rendendo inagibili le ultime sette ancora rimaste è stato smantellato il campo rom nato nel 1988 come campo ...