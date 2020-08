Italia in lutto, se ne sono andati a poche ore di distanza. Stefano e Alberto hanno segnato un’epoca (Di mercoledì 12 agosto 2020) È morto a Verona Alberto Bauli. Il re del pandoro, aveva 80 anni e per oltre 25 anni è stato presidente del gruppo dolciario fondato nel 1922 dal padre Ruggero, ora con sede a Castel d’Azzano, in provincia di Verona. Nel 2006 l’azienda ha acquisito il biscottificio trevigiano Doria, mentre nel 2009 ha rilevato da Nestlè i prodotti da forno commercializzati con i marchi Motta e Alemagna. Alberto Bauli è stato per alcuni anni anche consigliere del Banco Popolare, ricoprendo la carica di presidente della Banca Popolare di Verona. Grazie alle sua intuizioni ha portato l’azienda di famiglia a diventare leader in Italia ed Europa nei dolci da ricorrenza come pandoro, panettone e colombe e l’ha resa sempre più presente nel settore dei dolci continuativi, dai biscotti alle merendine, ... Leggi su caffeinamagazine

