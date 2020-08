Italia in lutto, morti Stefano Pernigotti e Alberto Bauli: sconvolto il mondo dell’industria (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Italia intera è in lutto, a poche ore di distanza sono morti Alberto Bauli e Stefano Pernigotti, il mondo dell’industria è sotto shock. Alberto Bauli Stefano Pernigotti Fonte foto: @digimaniacs official ; @agenzia giornalistica tv webBauli e Pernigotti sono due delle industrie più importanti in Italia, hanno segnato un’epoca con i loro prodotti, entrati a pieno nella tradizione gastronomica Italiana. Il patron dell’industria dolciaria e il Re del pandoro sono morti a poche ore di distanza, una triste coincidenza che ha lasciato ... Leggi su chenews

unitalianoverob : Doppio lutto, ieri, nell'imprenditoria, nell'industria dolciaria, italiana. Se ne va anche Stefano #Pernigotti. Nel… - Italia_Notizie : Lutto nel made in Italy, addio al ''signor'' Bauli - skaski4 : Peccato che leggendo il commento fatto da lei dopo si legge che chiaramente era una battuta...ma visto che si tratt… - _enz29 : RT @bbbnzl30: @BeppeMarottaMa1 @_enz29 - bbbnzl30 : @BeppeMarottaMa1 @_enz29 -