Istat, inflazione negativa per il terzo mese consecutivo (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – Resta alto il rischio deflazione in Italia. L’Istat rileva infatti un’inflazione negativa a luglio per il terzo mese consecutivo (non era così da giugno 2016) a causa della pesante contrazione dei prezzi dell’energia e della moderata crescita dei prezzi degli alimentari. A luglio, i prezzi al consumo hanno infatti registrato una diminuzione dello 0,2% su base mensile e dello 0,4% su base annua (da -0,2% del mese precedente); la stima preliminare era -0,3%. L’inflazione negativa continua a essere dovuta all’andamento dei prezzi dei Beni energetici, che registrano però una flessione meno marcata (da -12,1% a -10,3%), sia nella componente regolamentata (da -14,1% a -13,6%) sia ... Leggi su quifinanza

istat_it : A luglio inflazione negativa per il terzo mese consecutivo e pari a -0,4% (stima preliminare -0,3%). La flessione è… - alcinx : RT @Agricolae1: PREZZI CONSUMO, @istat_it : #INFLAZIONE TORNA NEGATIVA PER LA PRIMA VOLTA DA OTTOBRE 2016 - Agricolae - Agenparl : Unione Naz. Consumatori su Istat inflazione: la classifica delle città e regioni più care - - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Inflazione, Istat: a luglio negativa per il terzo mese consecutivo - fisco24_info : Inflazione, Istat: a luglio negativa per il terzo mese consecutivo : Prezzi giù dello 0,2% su base mensile e dello… -