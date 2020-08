Iran: Rohani, gli Usa isoleranno se stessi (Di mercoledì 12 agosto 2020) ANSA, - TEHERAN, 12 AGO - "Siamo molto speranzosi che gli Usa fallIranno nel loro tentativo di estendere l'embargo sulle armi all'Iran e crediamo che Washington isolerà se stessa". Lo ha detto oggi il ... Leggi su corrieredellosport

Massimi47715989 : Iran: Rohani, gli Usa isoleranno se stessi - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Iran Rohani

Agenzia ANSA

(ANSA) - TEHERAN, 12 AGO - "Siamo molto speranzosi che gli Usa falliranno nel loro tentativo di estendere l'embargo sulle armi all'Iran e crediamo che Washington isolerà se stessa". Lo ha detto oggi i ...Teheran, 09 ago 03:00 - (Agenzia Nova) - L’inaugurazione di tre importanti impianti petrolchimici in programma per giovedì 6 agosto in Iran aumenterà la capacità produttiva del settore di quattro mili ...