Inter-Tonali | sì! Accordo col giocatore | in arrivo quello con il Brescia

Sandro Tonali si appresta a spostarsi da Brescia a Milano, sponda Inter: il centrocampista ha detto sì ai nerazzurri, trattativa con Cellino ben avviata Accordo totale tra l'Inter e Sandro Tonali per il trasferimento del centrocampista di proprietà del Brescia alla corte di Antonio Conte a partire dalla prossima stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbero stati dei tentativi di inserimento importanti da parte di Milan e Juventus per il 4 delle Rondinelle, come azione di disturbo per la trattativa di Marotta e la squadra dirigenziale nerazzurra. Ma non ci sarebbero problemi da questo punto di vista: l'Inter ha già raggiunto un Accordo per un contratto di 5 anni a 3,5 milioni di euro

