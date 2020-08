Inter, Tonali a un passo: accordo con il giocatore e pronta l’offerta per il Brescia (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Inter ha in pugno Sandro Tonali: l’accordo con il giocatore c’è già da tempo ora sarà presentata l’offerta al Brescia L’Inter è vicinissima a Sandro Tonali. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe espresso chiaramente la sua preferenza: vuole giocare con Antonio Conte. Vede il nerazzurro come la destinazione ideale. E ha già un accordo con il club di Zhang per un quinquennale da 3,5 milioni l’anno. Manca quindi “solo” l’accordo con il Brescia. Per soddisfare le richieste di Cellino i nerazzurri stanno preparando un’offerta da 35 milioni complessivi, ... Leggi su calcionews24

Sport_Mediaset : Tutti vogliono #Tonali: il #Milan ci riprova ed è braccio di ferro con l'#Inter. #SportMediaset #calciomercato - GoalItalia : L'Inter resta in pole per Tonali ???? Il Milan prova l'inserimento ???? La Juventus non entrerà in corsa ? [… - AlfredoPedulla : #Tonali: deadline #Inter-#Brescia per chiudere subito dopo #EuropaLeague che l’Inter spera finisca il più tardi pos… - nerazzurriamo2 : RT @BambinoPazzo3: Se l’Inter Twitter non vuole #Tonali, allora è da prendere al volo. #inter - BambinoPazzo3 : Se l’Inter Twitter non vuole #Tonali, allora è da prendere al volo. #inter -