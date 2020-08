Inter, infortunio Alexis Sanchez: distrazione al bicipite femorale, Europa League finita (Di mercoledì 12 agosto 2020) Brutta tegola per il finale di stagione dell’Inter. I nerazzurri hanno appreso del forfait di Alexis Sanchez dalle ultime gare di Europa League. L’attaccante cileno, infortunatosi nella gara contro il Bayer Leverkusen, ha rimediato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra che lo costringerà a saltare la partita contro lo Shakthar Donetsk e l’eventuale finale di Europa League. L’eventuale primo cambio offensivo a disposizione di Antonio Conte sarà dunque Christian Eriksen.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

La vittoria contro il Bayer Leverkusen ha lasciato in eredità ai nerazzurri ottimismo e sensazioni più che positive per il proseguo. L'unica nota negativa è stata quella relativa all'infortunio di Ale ...