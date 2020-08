Inter, distrazione muscolare al bicipite femorale per Alexis Sanchez (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Inter ha pubblicato sul suo sito un aggiornamento sulle condizioni di Alexis Sanchez. L’attaccante, infortunatosi durante la partita di Europa League contro il Bayer Levekusen, ha riportato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Le sue condizioni saranno valutate di nuovo nei prossimi giorni. Questo il comunicato del club nerazzurro. “Alexis Sanchez si è sottoposto questo pomeriggio a Duisburg a esami strumentali dopo un problema riscontrato durante la gara contro il Bayer Leverkusen. Gli accertamenti hanno confermato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Le condizioni ... Leggi su ilnapolista

