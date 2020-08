Inter, buone notizie per Brozovic: sospesa la revoca della patente (Di mercoledì 12 agosto 2020) Dopo l’approdo in semifinale di Europa League, arriva un’altra bella notizia per Marcelo Brozovic, a livello personale. Il giudice di pace di Milano ha accolto il ricorso dell’avvocato Danilo Buongiorno, sospendendo la sanzione di revoca della patente che era stata inflitta al calciatore l’11 luglio scorso. Il croato era passato col rosso ad un semaforo di Milano ed è stato successivamente sottoposto all’alcoltest a cui era risultato positivo, seppur di poco rispetto ai limiti consentiti. Leggi su sportface

Mercato, da Agresti buone notizie per l'Inter: "La Juve non entrerà nella corsa per Tonali"

A poco più di un’ora dal calcio d’inizio l’Uefa ha posticipato la partita tra i kosovari del Drita e il nordirlandesi del Linfield valida per i preliminari di Champions League. All’origine della decis ...

Europa League: Inter, in semifinale c’è lo Shakhtar! Il Manchester sfida il Siviglia

Prendono forma le semifinali di Europa League senza particolari sorprese, anche se il Siviglia e soprattutto il Manchester United, costretto ai supplementari, hanno faticato più del previsto per super ...

