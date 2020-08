Inps darà i nomi dei deputati che hanno preso il bonus 600 euro se ne fa richiesta la Camera (Di mercoledì 12 agosto 2020) L’Inps è disposta a dare i nomi dei deputati che hanno chiesto e ottenuto il bonus 600 euro per le partite Iva, ma quando e se la presidenza di Montecitorio ne farà richiesta. Si cerca ancora una soluzione al caso che sta imbarazzando il Parlamento: dopo che il garante della Privacy nelle scorse ore ha dato sostanzialmente il via libera alla pubblicazione dei nomi dei parlamentari coinvolti nello scandalo, ora si cercano le modalità più corrette a livello istituzionale. E l’istituto di previdenza ora, si rivolge alla Camera e al presidente Roberto Fico. Gli uffici della Camera stanno valutando le modalità con cui eventualmente inoltrare la ... Leggi su ilfattoquotidiano

