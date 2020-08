Innovazione filiera agroalimentare, OfficinaMPS: premio a startup Edo Radici Felici (Di mercoledì 12 agosto 2020) (Teleborsa) – E’ Edo Radici Felici la startup che si aggiudica il premio per l’iniziativa dedicata all’Innovazione nel settore agroalimentare lanciata da OfficinaMPS, laboratorio permanente e community di Banca Monte dei Paschi di Siena, realizzato in collaborazione con Accenture, dedicato alle start up e PMI innovative. La proposta vincente è stata scelta tra 4 progetti finalisti presentati ad una giuria di esperti composta da manager della Banca. startup FA RIMA CON Innovazione – Edo Radici Felici è una startup che vede fra i suoi fondatori professionisti provenienti da diversi ambiti, dalla ricerca scientifica all’ingegneria. Edo ... Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - E' Edo Radici Felici la startup che si aggiudica il premio per l’iniziativa dedicata all’innovazione nel settore agroalimentare lanciata da OfficinaMPS, laboratorio permanente e communit ...

