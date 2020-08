Infortunio Sanchez: distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra (Di mercoledì 12 agosto 2020) Infortunio Sanchez: l’esito degli esami strumentali hanno evidenziato una distrazione muscolare al bicipite femorale della coscia destra L’Inter ha comunicato l’esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Alexis Sanchez dopo l’Infortunio accusato nel match contro il Bayer Leverkusen. Ecco il comunicato del club nerazzurro. «Alexis Sanchez si è sottoposto questo pomeriggio a Duisburg a esami strumentali dopo un problema riscontrato durante la gara contro il Bayer Leverkusen. Gli accertamenti hanno confermato una distrazione muscolare al bicipite femorale ... Leggi su calcionews24

La vittoria contro il Bayer Leverkusen ha lasciato in eredità ai nerazzurri ottimismo e sensazioni più che positive per il proseguo. L'unica nota negativa è stata quella relativa all'infortunio di Ale ...Le ultime news Inter si focalizzano su Alexis Sanchez, infortunatosi alla fine del match di Europa League contro il Bayer Leverkusen Oggi Alexis Sanchez effettuerà esami specifici per conoscere la rea ...