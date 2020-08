Infortunio Gomez, il Papu costretto a lasciare il campo contro il Psg (Di mercoledì 12 agosto 2020) Infortunio Gomez – Atalanta incredibile nella partita di Champions League contro il Psg. Si sta giocando la gara dei quarti di finale della competizione, la sfida si è confermata scoppiettante. In avvio i francesi vicini al gol, ma Neymar si divora la rete del vantaggio. Risposta dei nerazzurri con un colpo di testa di Hateboer, poi arriva la rete del vantaggio con un grande tiro da parte di Pasalic. Nella ripresa la squadra di Gasperini prova a controllare, al 59′ il Papu Gomez ha accusato un leggero problema fisico, l’argentino è uscito zoppicando. Valutazioni nelle prossime ore.L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

Atalanta - Paris Saint-Germain è valevole per i quarti di finale della Champions League 2019/2020. La partita è in programma il giorno 12 agosto alle ore 21:00 allo stadio Estádio da Luz di Lisbona. L ...Tutto come previsto nell'Atalanta, con Pasalic e 'Il Papu' Gomez alle spalle di Duvan Zapata in attacco. A centrocampo Hateboer e Gosens sulle due fasce, mentre Freuler e De Roon saranno i due interni ...