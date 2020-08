Infernetto, la dipendente di Michelino Fish non era positiva al Covid. Il legale: ‘La Regione ha sbagliato’ (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non era positiva al Covid, la dipendente del noto ristorante Michelino Fish chiuso con ordinanza del 22 luglio disposta dalla Regione Lazio ASL RM3. Per questo il legale del titolare del locale, l’avvocato Vittorio Scano, vuole che venga fatta chiarezza. A seguito della chiusura, tutto il personale era dovuto restare in isolamento e sorveglianza sanitaria di tutto il personale in servizio, con invito a ripetere il tampone decorso il periodo di “quarantena” previsto. Tampone che – per tutto il restante personale – è risultato negativo, così come per i familiari della dipendente che, secondo la Asl, era invece positiva. “Malgrado il comportamento totalmente assertivo e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

