Indossa un tanga al posto della mascherina, arrestato McAfee, creatore dell’antivirus (Di mercoledì 12 agosto 2020) Roma, 12 ago – Un caso davvero peculiare di ribellione alle misure contro il coronavirus. Protagonista l’eccentrico John McAfee – sì, proprio lui, il creatore dell’omonimo, storico antivirus ora di proprietà di Intel – che, secondo quanto ricostruito da Dagospia, è stato arrestato in Norvegia una volta sceso dal suo jet privato. Il motivo? Indossava un tanga di pizzo nero al posto della mascherina. McAfee, 74 anni ma più provocatore e sopra le righe di un adolescente, si trovava in vacanza in Europa, spostandosi da una nazione all’altra con il proprio aereo personale. «Ho visitato la Catalogna prima che l’Europa proibisse i viaggi ai catalani – ha ... Leggi su ilprimatonazionale

