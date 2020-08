Indennità covid con bonus 600 euro e 1000 euro, domande in scadenza (Di mercoledì 12 agosto 2020) Il Decreto Rilancio ora ribattezzato in Decreto Agosto, ha confermato la possibilità di usufruire delle indennità covid-19, ovvero i bonus di 600 euro e 1000 euro. Le domande, come previsto dalla bozza del decreto dovranno essere presentate entro una determinata scadenza, così riportato nella bozza: “Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.” La scadenza è fissata a 15 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto ... Leggi su quotidianpost

QuotidianPost : Indennità covid con bonus 600 euro e 1000 euro, domande in scadenza - Pura_Vida69 : @INPS_it una semplice domanda: per chi ha percepito indennità covid Marzo e Aprile, quella di maggio verrà pagata i… - Pura_Vida69 : @INPS_it una semplice domanda: per chi ha percepito indennità covid Marzo e Aprile, quella di maggio verrà pagata i… - MarioGuglielmi : RT @Rivierapress24: Gianni PASTORINO (Linea Condivisa): BONUS COVID, il Presidente del Consiglio Regionale informi i liguri sui consiglieri… - Rivierapress24 : Gianni PASTORINO (Linea Condivisa): BONUS COVID, il Presidente del Consiglio Regionale informi i liguri sui consigl…

