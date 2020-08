Incidente tra un monopattino e un'auto a Bergamo: grave una ragazza (Di mercoledì 12 agosto 2020) Un violento schianto tra una Lancia Y e un monopattino elettrico è avvenuto in via dei Caniana a Bergamo. I due mezzi procedevano entrambi dal centro verso via Moroni quando, proprio di fronte all'entrata dell'Università degli Studi, si sono scontrati. Una ragazza di 26 anni, alla guida del monopattino elettrico, è rimbalzata sul parabrezza dell'auto guidata da un uomo di 33 anni. residente a Bergamo. Dopo lo schianto la giovane è caduta a terra. Le sue condizioni sono gravi: è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale. Leggi su tg24.sky

