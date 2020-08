Incidente per la figlia di Letizia Ortiz: Sofia cammina con la stampella dopo i punti di sutura (Foto) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Niente di grave per Sofia, la figlia di Letizia Ortiz e re Felipe di Spagna ma la secondogenita della coppia dopo l’Incidente ­­cammina con la stampella. Le Foto mostrano l’inizio delle vacanze della famiglia reale spagnola ma la piccola di casa si è fatta male al ginocchio, per lei sono stati necessari 5 punti di sutura in un punto in cui non può piegare il ginocchio per camminare, inevitabile l’utilizzo della stampella e anche la passeggiata. Letizia Ortiz in rosso continua a sorridere come il resto della famiglia, anche dietro le mascherine, ma tutti non perdono d’occhio la principessa ... Leggi su ultimenotizieflash

