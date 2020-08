Incendi Sardegna, 26 roghi divampati oggi e oltre 20 ettari in fumo: fiamme vicino alle case nel Sassarese (Di mercoledì 12 agosto 2020) I 26 Incendi che si sono verificati oggi in Sardegna hanno mandato in fumo oltre 20 ettari. Per 6 Incendi è stato necesssario l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale. Il rogo piu’ vasto, con 10 ettari di macchia mediterranea divorati dale fiamme, a Iglesias (Sulcis), in localita’ “Punta Tedeschi”, dove hanno operato due elicotteri, oltre alle squadre a terra dei vigili del fuoco, dei volontari e di Forestas con 12 mezzi dell’apparato antIncendio sul campo. Altro importante Incendio a Bottida (Sassari), dove le fiamme hanno lambito il centro abitato e cinque ettari di bosco e ... Leggi su meteoweb.eu

vivere_sardegna : Boschi in cenere in Sardegna, oggi 26 incendi: fiamme a Iglesias, Sant’Antioco e Mandas - AnsaSardegna : Incendi: fiamme vicino alle case nel Sassarese. Oltre 20 ettari in fumo in tutta la Sardegna, elicotteri in volo… - PaolinaPitty : RT @AnsaSardegna: L'inferno di fuoco di Bonorva in uno video-spot di riscatto. Mezzo minuto di immagini crude per sostenere lotta a incendi… - AnsaSardegna : L'inferno di fuoco di Bonorva in uno video-spot di riscatto. Mezzo minuto di immagini crude per sostenere lotta a i… - Alfonso0070 : RT @_conaf: Dalla Sardegna all’Abruzzo, fino alla Sicilia: anche il 2020 ha portato un’estate rovente di #incendio boschivi,. Il messaggio… -