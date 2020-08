In Puglia obbligo di quarantena per chi rientra dai viaggi all’estero: scatta l’ordinanza (Di mercoledì 12 agosto 2020) La Puglia prende provvedimenti. Dopo l’aumento dei casi di coronavirus, soprattutto tra giovanissimi di rientro dalle vacanze estive, la regione guidata da Michele Emiliano decide di mettere in campo delle regole nuove. Ed è per questo che si torna alla misura più drastica, quella della quarantena per chi rientra dai viaggi all’estero. Sono tre gli stati finiti nella black list della regione Puglia. Chi rientra da Malta, Spagna e Grecia dovrà osservare 15 giorni di quarantena, con obbligo di isolamento nella propria abitazione, senza possibilità di muoversi e incontrare altre persone. E’ questa la decisione presa dal governatore Emiliano, appoggiato dalla sua giunta regionale. Nell’ultima ... Leggi su ultimenotizieflash

