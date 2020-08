In Francia la situazione peggiora (Di mercoledì 12 agosto 2020) Tra lunedì e martedì sono stati registrati 1.397 nuovi casi di persone positive al coronavirus: il primo ministro ha detto che il paese sta andando nella direzione sbagliata Leggi su ilpost

Tra lunedì e martedì sono stati registrati 1.397 nuovi casi di persone positive al coronavirus: il primo ministro ha detto che il paese sta andando nella direzione sbagliata In Francia i casi da coron ...

Covid in Europa: allarme casi in Francia, in Italia preoccupano gli hotspot

Il coronavirus continua a circolare in Europa. In Francia, dove sono stati registrati 1.397 nuovi casi nelle ultime 24 ore, la situazione sta peggiorando, secon ...

