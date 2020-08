"In discoteca ballare ad almeno due metri di distanza". L'ordinanza della Regione Toscana (Di mercoledì 12 agosto 2020) Garantire almeno almeno due metri tra gli utenti che accedono alla pista da ballo, conteggio degli ingressi obbligatorio così come registrare ogni accesso e mantenere un registro delle presenze per almeno 14 giorni. Sono alcune delle misure per le discoteche della Toscana previste in un’ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Enrico Rossi.I locali, spiega una nota, sono tenuti a predisporre una adeguata informazione (cartellonistica, audio, video, etc) sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per i clienti di altra nazionalità, e monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione, oltre a organizzare gli spazi per garantire l’accesso in modo ordinato al fine di evitare ... Leggi su huffingtonpost

