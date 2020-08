In Chicago Fire 7 è il momento delle decisioni difficili in vista del gran finale: anticipazioni ultimi episodi del 12 e 19 agosto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Chicago Fire 7 si avvia verso il gran finale tra decisioni difficili sia sul campo che nella vita privata. Gli ultimi sei episodi andranno in onda proprio tra oggi, 12 agosto, e mercoledì prossimo, sempre nel prime time di Italia1 e a poche ore dal debutto di Chicago Med 4, la serie lasciata per ultima in questa calda maratona estiva nell'universo di Dick Wolf. Cosa succederà in quest'ultima corsa e come si chiuderanno le storie dei nostri protagonisti in attesa dell'ottava stagione? Ad aprire le danze, intorno alle 21.20, sarà l'episodio 17 di Chicago Fire 7 dal titolo "Dietro la parete" in cui nel corso di un'operazione, Stella Kidd sospetta ... Leggi su optimagazine

