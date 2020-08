In Campania altri 29 contagi: 25 casi legati al focolaio nel Castello delle Cerimonie (Di mercoledì 12 agosto 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione Campania: 29 positivi su 1.333 tamponi (25 legati al focolaio della Sonrisa di Sant'Antonio Abate), per un totale di 5.143... Leggi su ilmattino

paceinguerra : RT @mattinodinapoli: Covid, in Campania altri 10 positivi: sono rientrati da un viaggio a Malta - grandehermano1 : Sono pubbliche truffe sulla sanità in lombardia, campania, ma in emilia no. Eppure la giunta regionale ha tagliato… - ciropellegrino : In #Campania abbiamo una ventina di positivi #COVID19 nel Castello delle Cerimonie (quello dei matrimoni kitsch), a… - mattinodinapoli : Covid, in Campania altri 10 positivi: sono rientrati da un viaggio a Malta - Giacinto_Bruno : Coronavirus in Campania, 16 nuovi casi positivi: 10 tornavano da Malta, altri 6 ad Acerra -