Ilicic, carica social per l'Atalanta: "Forzaaaa!" (Di mercoledì 12 agosto 2020) BERGAMO - Non ci sarà stasera in campo, ma Josip Ilicic ha voluto ugualmente, attraverso il proprio profilo Instagram, manifestare la propria vicinanza ai compagni di squadra dell' Atalanta impegnati ... Leggi su corrieredellosport

eleitaliana : RT @SkySport: Atalanta-Psg, Ilicic su Instagram carica i compagni: 'Forzaaaa' - SkySport : Atalanta-Psg, Ilicic su Instagram carica i compagni: 'Forzaaaa' - sportli26181512 : Ilicic, carica social per l'Atalanta: 'Forzaaaa!': Lo sloveno, tramite Instagram, esprime il proprio sostegno alla… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilicic carica Ilicic, carica social per l'Atalanta: "Forzaaaa!" Corriere dello Sport Ilicic, carica l'Atalanta in vista del Psg: "Forzaaaa!"

BERGAMO - "Forzaaaa". Con questa frase pubblicata sul proprio profilo Instagram, Josip Ilicic ha voluto manifestare la propria vicinanza ai compagni di squadra dell'Atalanta impegnati nella gara dei q ...

Ilicic, carica social per l'Atalanta: "Forzaaaa!"

BERGAMO - Non ci sarà stasera in campo, ma Josip Ilicic ha voluto ugualmente, attraverso il proprio profilo Instagram, manifestare la propria vicinanza ai compagni di squadra dell'Atalanta impegnati n ...

BERGAMO - "Forzaaaa". Con questa frase pubblicata sul proprio profilo Instagram, Josip Ilicic ha voluto manifestare la propria vicinanza ai compagni di squadra dell'Atalanta impegnati nella gara dei q ...BERGAMO - Non ci sarà stasera in campo, ma Josip Ilicic ha voluto ugualmente, attraverso il proprio profilo Instagram, manifestare la propria vicinanza ai compagni di squadra dell'Atalanta impegnati n ...