Ilaria D'Amico (Sky): «Lascio lo Sport, presto programma di attualità» (Di mercoledì 12 agosto 2020) Come per tutte le decisioni importanti, c’è voluto del tempo. «Il lockdown ha avuto un ruolo», ammette Ilaria D’Amico a Chiara Maffioletti sul "Corriere della Sera" nel raccontare una scelta che, per lei, significa cambiare tutto, cambiare pelle, come ripete più volte. «Ho riflettuto, decantato, mi sono chiesta dove volessi andare. Ho... Leggi su digital-news

Corriere : Ilaria D’Amico dice addio al calcio: presto un programma d’attualità «Gigi Buffon mi sostiene» - lazarismo : RT @CalcioFinanza: #Sky, Ilaria D’Amico lascia il calcio: «Volto pagina» - bianca_caimi : RT @MatteDj23: Quindi niente più ilaria d’amico tra le palle in programmi calcistici? - MandronePeppe : RT @tvblogit: Ilaria D'Amico dice addio al calcio: si occuperà di un programma di attualità - majewsky2000 : RT @CalcioFinanza: #Sky, Ilaria D’Amico lascia il calcio: «Volto pagina» -