Ilaria D’Amico ‘saluta lo sport’: “Dopo la Champions League basta. Buffon mi sostiene…” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ilaria D’Amico, giornalista di Sky Sport, dice basta. E dopo essere stata per anni volto noto del calcio sulla nota emittente ha deciso di non avere più nulla a che fare con lo sport. Intervistata dal Corriere della Sera, la compagna di Gianluigi Buffon ha annunciato la sua decisione.Ilaria D'Amico: "Dopo la Champions basta sport"caption id="attachment 958471" align="alignnone" width="640" Ilaria D'Amico e Buffon (getty images)/caption"Dopo 23 anni lascio lo sport. Finita la Champions volterò pagina: avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco benissimo. Ma voglio rodarne una nuova", ha annunciato Ilaria D'Amico che si appresta quindi a cambiare decisamente le sue abitudini ... Leggi su itasportpress

Corriere : Ilaria D’Amico dice addio al calcio: presto un programma d’attualità «Gigi Buffon mi sostiene» - Gazzetta_it : #IlariaDAmico lascia il calcio: '23 anni bellissimi, ora voglio voltare pagina' - haelyn78 : RT @CalcioFinanza: #Sky, Ilaria D’Amico lascia il calcio: «Volto pagina» - marcoassante199 : RT @marifcinter: Ilaria D'Amico: 'Buffon? Non pensavo potessero unirci così tante cose. Gigi si informa moltissimo, ha una grande passione… - LuBlue94 : Preferisco l'immagine di Buffon post goal annullato a Muntari o mentre parla di bidoni dell'immondizia al posto del… -

