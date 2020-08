Ilaria D’Amico: «Lascio lo sport, mi sono tolta ogni sfizio. Mi dedicherò all’attualità» (Di mercoledì 12 agosto 2020) In un’intervista al Corriere della Sera, Ilaria D’Amico racconta di aver deciso di lasciare lo sport. Si dedicherà ad un programma di attualità in prima serata. «Il lockdown ha avuto un ruolo. Mi sono chiesta dove volessi andare e ho sentito che dovevo raccogliere nuove sfide. Con lo sport mi sono tolta ogni sfizio: ho fatto un percorso bellissimo e netto». Così, dopo 23 anni di sport, di cui 18 a Sky, lascia. E racconta il suo nuovo progetto. «Una prima serata che parli di attualità e diventi appuntamento fisso. Quando ne abbiamo parlato a Sky, ho sentito il richiamo della foresta». La D’Amico ha già vinto una sfida su tutte. «La soddisfazione per essere ... Leggi su ilnapolista

Corriere : Ilaria D’Amico dice addio al calcio: presto un programma d’attualità «Gigi Buffon mi sostiene» - UggeriRoberto : Stavo leggendo un’intervista a Ilaria D’Amico. A un certo punto dice: “...cotè...”. Sono andato a cercare il signif… - EmanueleDolce : Spiace per chi dovrà sorbirsi le sue banalità e la sua vocetta stridula e sgraziata ma Ilaria D’Amico che lascia il… - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Corsera - Ilaria D’Amico lascia il pallone: 'Raccolgo la sfida di una prima serata su temi di attualità. Buffon mi sosti… - Daniele39091477 : Ilaria D'Amico lascia il calcio: LA GAFFE – Domanda a Guardiola: “quest’estate sei stato molto vicino a una panchi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria D’Amico Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera