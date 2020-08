Ilaria D’Amico lascia Sky Sport: “Finita la Champions volterò pagina” (Di mercoledì 12 agosto 2020) Ilaria D’Amico lascia ufficialmente Sky Sport. La storica conduttrice si espone al Corriere della Sera e annuncia un nuovo futuro lontano dallo Sport dopo 23 anni: “Finita la Champions volterò pagina – ammette – avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco benissimo. Ma voglio rodarne una nuova. Avrebbero potuto viaggiare in parallelo? L’ho fatto per anni ma non potrei ora, con la mia vita che è piena di cose belle, tra cui una famiglia abbastanza complessa, allargata. Voglio puntare su un solo obiettivo”. “Oggi – prosegue la D’Amico a sorpresa – dopo molte sfide vinte, le mie nuove sono anche l’essere mamma, compagna e un riferimento per altri piccoli. Avrò un solo nuovo figlio ... Leggi su sportface

Corriere : Ilaria D’Amico dice addio al calcio: presto un programma d’attualità «Gigi Buffon mi sostiene» - Noovyis : (Ilaria D’Amico dice addio al calcio dopo 23 anni: “Ecco cosa voglio fare ora”) Playhitmusic - - sportface2016 : Un nuovo futuro all'orizzonte di Ilaria D'Amico - #SkySport - MatteDj23 : Quindi niente più ilaria d’amico tra le palle in programmi calcistici? - bixolino7 : @Corriere Guarda 'Ilaria D'Amico: 'Meglio un politico corrotto che uno Stato rotto'' su YouTube… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilaria D’Amico Su 7 Ilaria Capua: «Adesso Wuhan è bellissima. Ci faremo perdonare dalla natura » Corriere della Sera