Ilaria D’Amico lascia la conduzione del prime-time sportivo di Sky (Di mercoledì 12 agosto 2020) Non ci sarà più Ilaria D’Amico al timone dei programmi di sport a Sky. Una piccola rivoluzione per la pay tv, annunciata dalla stessa giornalista e conduttrice al Corriere della Sera. Nel corso dell’ultima stagione, Ilaria D’Amico – compagna di Gianluigi Buffon, portiere della Juventus – aveva condotto la trasmissione del prime-time che accompagnava gli spettatori alle partite di Champions League. Un ruolo di massima responsabilità, dal momento che Sky aveva l’esclusiva sulle partite della massima competizione calcistica europea. LEGGI ANCHE > Guardiola smentisce Ilaria D’Amico: «Dovete fare meglio il vostro mestiere» Ilaria D’Amico non si occuperà più di sport su Sky ... Leggi su giornalettismo

